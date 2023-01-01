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Spor
Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman? Canlı yayın olacak mı?
Futbol dünyasının iki efsanesi Ronaldo ve Messi bu akşam karşı karşıya gelecek. Rekor bir maaş ile Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, Suudi Arabistan topraklarındaki ilk maçına çıkacak. Futbolseverler bu maçın saat kaçta oynanacağını ve yayıncısını merak ediyor. Detaylara haberimizin üzerinden ulaşabilirsiniz.
16:10 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi

Ronaldo'nun kadroda olacağı Al Nassr ve Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Fransız devi PSG, bu akşam 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın beklediği bu karşılaşmanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağı ise merak konusu. Peki Riyad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Riyad - PSG maçı hangi kanalda?

Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karması ile PSG, bu akşam saat 20:00'de Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ronaldo ve Messi'nin rakip olacağı dev karşılaşma BeIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Riyad - PSG karşılaşmasının muhtemel 11'leri;

Riyad:
Al Owais, Abdulhamid, Gonzales, Hyun-Soo, Konan, Cuellar, Al Faraj, Talisca, Carillo, Ighalo, Ronaldo.
PSG:
Navas, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Vitinha, Sanchez, Soler, Neymar, Messi, Mbappe.

#Ronaldo
#Messi
#Al Nassr
1 saat önce
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Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman? Canlı yayın olacak mı?
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