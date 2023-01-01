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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi
Ronaldo'nun kadroda olacağı Al Nassr ve Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Fransız devi PSG, bu akşam 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın beklediği bu karşılaşmanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağı ise merak konusu. Peki Riyad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karması ile PSG, bu akşam saat 20:00'de Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ronaldo ve Messi'nin rakip olacağı dev karşılaşma BeIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.