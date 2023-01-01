Ronaldo'nun kadroda olacağı Al Nassr ve Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Fransız devi PSG, bu akşam 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın beklediği bu karşılaşmanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağı ise merak konusu. Peki Riyad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...