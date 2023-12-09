|
Spor

Rıza Çalımbay: Burası Beşiktaş böyle olmaz

Beşiktaş Trendyol Süper Lig sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası oyuncularına mesaj veren teknik direktör Rıza Çalımbay, "Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor. Burası Beşiktaş, böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

21:43 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:45 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:
'Bu kadar beklemiyorduk'

"Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk"


'Devre arası düzelmesi gerekiyor'

"Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil. Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor"


'Bazı arkadaşlar üst seviyeye çıkabilir'

"Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler"


'Burası Beşiktaş, böyle olmaz'

"Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz"





#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET