Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin döneminde Burak Yılmaz'ın istifası sonrası göreve getirilen deneyimli teknik adam, seçim sonrasında yeni başkan ve yönetiminin vereceği karara göre getirilmişti.





Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili kararını verecek. Bugün itibariyle sözleşmesi feshedilmezse deneyimli çalıştırıcının kontratı otomatik olarak sezon sonuna kadar uzayacak.





Hasan Arat yönetimi ise Rıza Çalımbay'la devre arasına kadar yola devam edip Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçların ardından hocayla devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.





Siyah-beyazlı takımın başında Rıza Çalımbay şu ana kadar 6 maça çıkıp 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.















