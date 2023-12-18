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Spor

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi feshedilebilir

Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde göreve getirilen Rıza Çalımbay'la yapılan sözleşmeye göre 3 Aralık'taki seçimin ertesi gününden itibaren 15 günün dolması nedeniyle kontratındaki opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Beşiktaş yönetimi, deneyimli hocayla şuan da yollarını ayırmayı düşünmüyor. Devre arasına kadar alınacak skorlara göre yola devam edilip edilmeyeceği belirlenecek.

11:06 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:29 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin döneminde Burak Yılmaz'ın istifası sonrası göreve getirilen deneyimli teknik adam, seçim sonrasında yeni başkan ve yönetiminin vereceği karara göre getirilmişti.


Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili kararını verecek. Bugün itibariyle sözleşmesi feshedilmezse deneyimli çalıştırıcının kontratı otomatik olarak sezon sonuna kadar uzayacak.


Hasan Arat yönetimi ise Rıza Çalımbay'la devre arasına kadar yola devam edip Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçların ardından hocayla devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.


Siyah-beyazlı takımın başında Rıza Çalımbay şu ana kadar 6 maça çıkıp 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.





#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Sözleşme fesih
1 saat önce
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