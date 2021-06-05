Rıza Çalımbay Samassa'yı istemedi

2019-2020 sezonunda Sivasspor’a transfer olan kaleci Mamadou Samassa, bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.
Konuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa’nın ülkesinde tatilde olduğu öğrenildi.
- Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor’da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11’de görev aldı.