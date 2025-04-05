Rıza Çalımbay zorlu fikstüre dikkati çekti

Karşılaşmanın iki takım için de zor olacağını bilerek Rize deplasmanına geldiklerini dile getiren Çalımbay, "İki takım da çok iyi şekilde mücadele etti ve iyi oynamaya çalıştı. Böyle olacağı belliydi. Buradan kim galip gelirse biraz olsun rahatlayacaktı ama ne biz rahatladık ne de Rizespor. İyi bir lig maçı oldu. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Bizim zor maçlarımız başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarımız var. Deplasmanda ve özellikle böyle bir ortamda puan kazanmak bence iyi bir şey. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi oluruz" diye konuştu.