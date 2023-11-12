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Spor

Rıza Çalımbay'a sevgi seli

Siyah-beyazlı taraftarlar göreve yeni gelen teknik direktör Rıza Çalımbay'a karşılaşma öncesi çiçek takdim etti.

15:47 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:56 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti.


Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a Başakşehir karşılaşması öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çiçek takdim edildi.


60 yaşındaki deneyimli teknik adamı tribüne çağıran taraftarlar sevgi selinde bulundu.


Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi. Rıza Çalımbay ise tribünleri teker teker selamladı.









#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Başakşehir
13 dakika önce
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