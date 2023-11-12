Rıza Çalımbay'a sevgi seli

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a Başakşehir karşılaşması öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çiçek takdim edildi.
60 yaşındaki deneyimli teknik adamı tribüne çağıran taraftarlar sevgi selinde bulundu.
Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi. Rıza Çalımbay ise tribünleri teker teker selamladı.