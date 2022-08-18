Spor Rıza Çalımbay Daha maç bitmedi Sivasta bambaşka bir şey göreceksiniz
FUTBOL FUTBOL

Rıza Çalımbay: Daha maç bitmedi. Sivas'ta bambaşka bir şey göreceksiniz

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 mağlup oldu. Yiğidoların teknik patronu Rıza Çalımbay, "Henüz her şey bitmedi. Sivas'ta her türlü riski alacağız ve bambaşka bir oyun izleteceğiz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Çalımbaydan iddialı açıklama
Rıza Çalımbay

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 mağlup oldu. Yiğidoların teknik patronu Rıza Çalımbay, "Henüz her şey bitmedi. Sivas'ta her türlü riski alacağız ve bambaşka bir oyun izleteceğiz." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu. Malmö taraftarıyla beraber birlik oldu ve biz baskı yedik. Bu baskıyı kaldırmamız gerekiyordu, maalesef kötü goller yedik. Özellikle maçın başlarında bayağı sıkıntılar yaşadık ama sonra düzelmeye başladık. Güzel bir şekilde golümüzü de bulduk. Kısa sürede yediğimiz gol bizim için sıkıntı oldu. Yediğimiz üçüncü gol kötü oldu ama iyi oynamaya başladık daha sonra. Güzel de pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşları değerlendiremedik." ifadelerine yer verdi.

Malmö ekibine sitemde bulundu

Deneyimli teknik adam, basın toplantısının sonunda ise Malmö ekibinin kendilerine ‘Hoş geldiniz’ demediklerinden dolayı yaptığı değerlendirmede, “Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı da Türkiye’de oynanacak. Biz Türk vatandaşı ve Türk teknik direktörü olarak evimize gelen takım ne olursa olsun kendilerinin yanına gideriz. Kendisine başarılar dileriz. Burada bize gelip hoş geldiniz veya başarılar dileyecek bir şeyde bulunmadılar. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Biz onlara Türkiye’ye geldiğinde hoş gelsin diyeceğiz, başarılar dileyeceğiz. Maç buradaki gibi olmayacak çok farklı olacak. Kolay kolay da elenmeyeceğiz. Daha güzel, daha değişik bir maç olacak. Bizim çok eksiğimiz var, yapacağımız transferler var. Ben bu maçı kaybettik demiyorum. Daha maç bitmedi. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısını Sivas’ta bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Maçta her türlü riske de gireceğiz. Saygı, sevgi ile onları karşılayacağız. İnşallah turu geçen takım biz olacağız." cümlelerini kullandı.


Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.