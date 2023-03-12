Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Fiorentina ile deplasmanda oynanan ilk maçı değerlendiren Çalımbay, özellikle ilk yarı da iyi bir futbol oynadıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini belirtti. Çalımbay, maç boyunca mücadeleden kopmadıklarını dile getirerek, "Atak yapmamız gerekiyorsa atak da yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Baktığımız zaman bizden 10 misli, 20 misli daha fazla bütçeye sahipler ama biz de yıllardır Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel maçlar da oynadık. Bu da bunlardan bir tanesiydi." dedi.

Fiorentina karşısında rövanş maçını kazanmamak için hiçbir nedenin olmadığını kaydeden Çalımbay, "Yapılacak bir sürü şey var. Sahanın içi bizlere kalan bir şey. Onda da herkes elinden geleni yapacak. Fiorentina maçı hem Sivasspor hem de ülkemiz için büyük bir şans. Medyanın olsun, taraftarın olsun takıma destek vermesi gerekiyor. Özellikle taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çok güzel maçlar kazandık, bu maç da onlardan bir tanesi olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Onların desteği bize çok güzel şeyler yaşattı. Yönetim, futbolcular, taraftar hep birlikte kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz" diye konuştu.