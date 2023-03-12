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Spor

Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Fiorentina'ya 1-0 yenilen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, rövanş maçını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

09:34 . 12/03/2023 Pazar
AA
Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında 171 maça çıktı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında 171 maça çıktı.

Çalımbay, Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı öncesinde kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Fiorentina ile deplasmanda oynanan ilk maçı değerlendiren Çalımbay, özellikle ilk yarı da iyi bir futbol oynadıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini belirtti. Çalımbay, maç boyunca mücadeleden kopmadıklarını dile getirerek, "Atak yapmamız gerekiyorsa atak da yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Baktığımız zaman bizden 10 misli, 20 misli daha fazla bütçeye sahipler ama biz de yıllardır Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel maçlar da oynadık. Bu da bunlardan bir tanesiydi." dedi.


"Kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz"

Fiorentina karşısında rövanş maçını kazanmamak için hiçbir nedenin olmadığını kaydeden Çalımbay, "Yapılacak bir sürü şey var. Sahanın içi bizlere kalan bir şey. Onda da herkes elinden geleni yapacak. Fiorentina maçı hem Sivasspor hem de ülkemiz için büyük bir şans. Medyanın olsun, taraftarın olsun takıma destek vermesi gerekiyor. Özellikle taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çok güzel maçlar kazandık, bu maç da onlardan bir tanesi olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Onların desteği bize çok güzel şeyler yaşattı. Yönetim, futbolcular, taraftar hep birlikte kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz" diye konuştu.


Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, şunları ifade etti:


"Önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maçı da çok güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yaşadığımız seyahat süreci yorucu geçti. Böyle güzel şeyler yaşamak istiyorsanız biraz da sıkıntı yaşayacaksınız."




#Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#UEFA Konferans Ligi
#Fiorentina
2 saat önce
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Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı
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