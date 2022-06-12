Rizespor’da seçim ertelendi

Çaykur Rizespor’un bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurul, kulüp üyelerinin yeterli katılımı sağlamaması sebebiyle 20 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. 20 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongre İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

''Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır"

Ertelenen kongreyle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "12 Haziran 2022 Pazar günü (Bugün) saat 11.00’de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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