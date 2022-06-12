Spor Rizesporda seçim ertelendi
FUTBOL FUTBOL

Rizespor’da seçim ertelendi

Çaykur Rizespor, 12 Haziran’da yapılacağını duyurduğu Seçimli Olağan Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Haziran’a erteledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rizespor’da seçim ertelendi
Çaykur Didi Stadı

Çaykur Rizespor’un bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurul, kulüp üyelerinin yeterli katılımı sağlamaması sebebiyle 20 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. 20 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongre İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

''Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır"

Ertelenen kongreyle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "12 Haziran 2022 Pazar günü (Bugün) saat 11.00’de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası
SPOR
Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası

Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.