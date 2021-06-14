Spor Rizesporda Tahir Kıran adaylığını duyurdu
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Rizespor'da Tahir Kıran adaylığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran, 26 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Rizesporda Tahir Kıran adaylığını duyurdu
Rizeli armatör Tahir Kıran

Tahir Kıran, Rize'de bir otelde düzenlediği toplantıda başkanlığa adaylığını açıklayarak, son yıllarda sürekli olarak Çaykur Rizespor taraftarlarından ve camiadan başkan olması yönünde talep gördüğünü söyledi.

Gösterilen ilginin gurur verici olduğunu aktaran Kıran, "Çaykur Rizespor başkanlığı her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez açıklama yaparak duyurmama rağmen, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine özdeşleşmiş durumda ki bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rizespor'a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle 19-26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim" diye konuştu.

Başkan olması halinde Çaykur Rizespor'un gelişimi için mücadele edeceklerin kaydeden Kıran, "Teveccüh gösterip bu şanlı görev bize verilirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kıran, sadece Rize’de değil tüm dünyada yaşayan Rizelilerin desteğini alarak köklü bir değişim ve yenilikçi bir anlayış için çıktıkları yolda, hem saha içinde hem saha dışında muvaffak olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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