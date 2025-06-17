Rizespor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2025-2026 yeni sezon kamp programı belli oldu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak yeşil-mavililer, ikinci etap çalışmalarını 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 30 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin, 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ikinci etap çalışmalarının ise 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği kaydedildi.