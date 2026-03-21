Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Rockets Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Hawks'ı yendi

11:0521/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Atlanta Hawks'ı 117-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla takımını sezonun 42. galibiyetine taşıdı. Kevin Durant 25, Jabari Smith 23, Reed Sheppard ve Amen Thompson 14'er sayı kaydederek Hawks'ın 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Hawks, sezonun 32. mağlubiyetini alırken Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven 8 sayıyla oynadı

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede Ömer Faruk Yurtsevenli Golden State Warriors, Detroit Pistons'a 115-101 mağlup oldu.

Warriors'ta milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Brandin Podziemski 15, De'Anthony Melton ve Gary Payton'ın 14'er sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Pistons'da Jalen Duren 23, Daniss Jenkins 22 ve Paul Reed 15 sayıyla maçı tamamlarken, Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

#Alperen Şengün
#NBA
#Basketbol
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
