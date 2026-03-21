Rockets Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Hawks'ı yendi

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla takımını sezonun 42. galibiyetine taşıdı. Kevin Durant 25, Jabari Smith 23, Reed Sheppard ve Amen Thompson 14'er sayı kaydederek Hawks'ın 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Hawks, sezonun 32. mağlubiyetini alırken Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla maçı tamamladı.