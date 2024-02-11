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Spor

Inter deplasmanda Roma'yı 4-2 mağlup etti |ÖZET

İtalya Serie A 24. haftasında Inter deplasmanda Roma'yı 4-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 17' Francesco Acerbi, 49' Marcus Thuram, 56' Angelino (K.K) ve 90' Alessandro Bastoni kaydetti. Inter bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Roma - Inter maçının özetine ve Serie A puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:14 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 00:15 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Inter dört golle kazandı.
Inter dört golle kazandı.

Inter, Serie A 24. haftasında deplasmanda Roma'yı 4-2 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 17' Francesco Acerbi, 49' Marcus Thuram, 56' Angelino (K.K) ve 90' Alessandro Bastoni kaydetti.


Roma'nın gollerini dakika 28' Mancini ve 44' El Shaarawy attı

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürürken Roma 38 puanla 5. sırada kaldı.


ROMA - INTER MAÇ SONUCU

ROMA - INTER MAÇ ÖZETİ

Roma - Inter maçının özetini izlemek için

SERİE A PUAN DURUMU

SERİE A GOL KRALLIĞI


#Serie A
#Roma
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