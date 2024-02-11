Inter dört golle kazandı.
Inter, Serie A 24. haftasında deplasmanda Roma'yı 4-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 17' Francesco Acerbi, 49' Marcus Thuram, 56' Angelino (K.K) ve 90' Alessandro Bastoni kaydetti.
Roma'nın gollerini dakika 28' Mancini ve 44' El Shaarawy attı
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürürken Roma 38 puanla 5. sırada kaldı.
ROMA - INTER MAÇ SONUCU
ROMA - INTER MAÇ SONUCU
ROMA - INTER MAÇ ÖZETİ
ROMA - INTER MAÇ ÖZETİ
SERİE A PUAN DURUMU
SERİE A PUAN DURUMU
SERİE A GOL KRALLIĞI
SERİE A GOL KRALLIĞI
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#Inter
2 saat önce