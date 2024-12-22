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Transferin gözdesi Dybala şov yaptı: Roma farklı kazandı

Transferin gözdesi Dybala şov yaptı: Roma farklı kazandı

16:4622/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
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Roma
Roma

Paulo Dybala'nın iki gol, bir asistle yıldızlaştığı maçta Roma, İtalya Serie A 17. hafta karşılaşmasında Parma'yı 5-0 mağlup etti.

İtalya Serie A 17. hafta karşılaşmasında Roma sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Roma, 5-0 kazandı.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8 ile 51. dakikada Paulo Dybala (2), 13. dakikada Saelemaekers, 74. dakikada Paredes (P) ve 83. dakikada Dovbyk kaydetti.


Transfer dönemine kısa bir süre kala adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala maça ilk 11'de başlarken karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamladı.


Bu sonucun ardından Roma puanını 19 yaparak 10. sıraya yükseldi. Parma 15 puanla 15. sırada kaldı.


ROMA - PARMA MAÇ ÖZETİ

Roma - Parma maçının özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


#Roma
#Paulo Dybala
#Parma
#İtalya Serie A

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