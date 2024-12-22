Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8 ile 51. dakikada Paulo Dybala (2), 13. dakikada Saelemaekers, 74. dakikada Paredes (P) ve 83. dakikada Dovbyk kaydetti.

Transfer dönemine kısa bir süre kala adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala maça ilk 11'de başlarken karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamladı.