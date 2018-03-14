Roma-Shakhtar Donetsk: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
- Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.
Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Roma, golcüsü Edin Dzeko'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu skor Başkent ekibi için yeterli. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/7dhPl3uIw2
Roma, golcüsü Edin Dzeko'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu skor Başkent ekibi için yeterli. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/7dhPl3uIw2— Tivibu Spor (@tivibuspor) 13 Mart 2018
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