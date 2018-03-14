UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Roma-Shakhtar maçının özeti ve golleri

Roma-Shakhtar Donetsk: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İtalyen temsilcisine turu getiren golü Edin Dzeko attı. Roma-Shakhtar Donetsk maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Roma'nın galibiyet golünü atan Dzeko, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le büyük bir sevinç yaşadı.

Roma'nın galibiyet golünü atan Dzeko, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le büyük bir sevinç yaşadı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

  • Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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