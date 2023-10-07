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talya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre, "Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari'ye mağlup olunması halinde Jose Mourinho ile yollarını ayıracak. Roma yönetimi, Mourinho'nun yerine geçecek ismi de belirledi; Hansi Flick" ifadeleri kullanıldı.