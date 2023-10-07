Roma, Serie A'da 13. sırada bulunuyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor.
İ
talya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre, "Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari'ye mağlup olunması halinde Jose Mourinho ile yollarını ayıracak. Roma yönetimi, Mourinho'nun yerine geçecek ismi de belirledi; Hansi Flick" ifadeleri kullanıldı.
Roma, Portekizli teknik adam yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanla 13.sırada bulunuyor.
#Roma
#Jose Mourinho
#Cagliari
#Serie A
1 saat önce