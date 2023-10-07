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Spor

Mourinho dönemi sona erebilir

Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari'ye mağlup olunması halinde Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

11:56 . 7/10/2023 Cumartesi
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Roma, Serie A'da 13. sırada bulunuyor.

Roma, Serie A'da 13. sırada bulunuyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor.


İ
talya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre, "Roma, pazar günü deplasmanda Cagliari'ye mağlup olunması halinde Jose Mourinho ile yollarını ayıracak. Roma yönetimi, Mourinho'nun yerine geçecek ismi de belirledi; Hansi Flick" ifadeleri kullanıldı.

Roma, Portekizli teknik adam yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanla 13.sırada bulunuyor.






#Roma
#Jose Mourinho
#Cagliari
#Serie A
1 saat önce
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