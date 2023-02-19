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Spor

Romelu Lukaku'dan Christian Atsu paylaşımı: "Kaldırmak zor"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için "Huzur içinde yat kardeşim" paylaşımında bulundu.

11:20 . 19/02/2023 Pazar
AA
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu için paylaşımda bulundu. Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı'ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi... Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi dün Adana'dan İstanbul'a getirilmişti. Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.


Atsu'nun kariyeri

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.




#Christian Atsu
#DEPREM
#Romelu Lukaku
2 saat önce
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