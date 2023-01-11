Ronaldo yine zirvede

Gündem

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'metro' tepkisi: İnsan bunu söylerken utanır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı metro hatlarının AK Parti döneminde yapıldığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Şimdi çıkmış, bizim anahtar teslimi bitirdiğimiz metroları kendi açtı. Bunu 'kendim yaptım' olarak söylüyor. Yani insan bunu söylerken gerçekten biraz haya eder, utanır.' değerlendirmesini yaptı. Göksu, 'İstanbul halkının ulaşım sorunu, algı ve manipülasyonla çözülmez" dedi.