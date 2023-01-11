Ronaldo yine zirvede

Rekor bedelle Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo formundan bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. Portekizli yıldızın idmandan yansıyan fotoğrafta topa yükselirken yer alan görüntüsü dikkat çekti.
Yine zirvede 👀#CR7𓃵 pic.twitter.com/rPymXItGD9
Yine zirvede 👀#CR7𓃵 pic.twitter.com/rPymXItGD9— SPOR (@yenisafakspor) January 11, 2023
Meşhur gol akıllara geldi
- Bu fotoğraf ünlü futbolcunun Real Madrid forması giyerken Manchester United'ı attığı golü akıllara getirdi.
Al-Nassr'da Teknik Direktör Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'nun ilk maçına Paris Saint Germain karşısında çıkacağını açıkladı. pic.twitter.com/GS2C37v4mB
Al-Nassr'da Teknik Direktör Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'nun ilk maçına Paris Saint Germain karşısında çıkacağını açıkladı. pic.twitter.com/GS2C37v4mB— SPOR (@yenisafakspor) January 9, 2023