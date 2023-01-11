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Ronaldo yine zirvede

Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olan Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun antrenmandan basına yansıyan görüntüsü gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo yine zirvede
Ronaldo'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Rekor bedelle Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo formundan bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. Portekizli yıldızın idmandan yansıyan fotoğrafta topa yükselirken yer alan görüntüsü dikkat çekti.

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