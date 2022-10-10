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Ronaldo'dan 700. gol

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı. Ronaldo'nun Everton'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Ronaldonun 700. golünü izle
Ronaldo takımını galibiyete taşıdı.

Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip Everton 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti.

Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.

  • Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.

Ronaldo'nun Everton'a attığı gol:

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