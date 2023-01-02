Ronaldo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesiyle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeni takımında 2,5 sezon için 500 milyon euro kazanacak olan Portekizli yıldıza takım içi dengeleri değiştirecek bir de yetki verildiği belirtildi.

CBS Sports'un iddiasına göre; Ronaldo'nun sözleşmesinde teknik direktörü görevden alma yetkisi bulunuyor. Buna göre yıldız futbolcu istemesi durumunda teknik direktör Rudi Garcia'nın görevine son verebilecek.

Daha önce de PSG ile sözleşme uzatan Kylian Mbappe'ye yeni teknik direktörü belirleme yetkisi verildiği öne sürülmüştü.

📈Cristiano Ronaldo, Al Nasrr'da servetine servet katacak. Sözleşmesine göre kazanacağı rakam, grafiğe böyle yansıdı. pic.twitter.com/c0mF55ywkt REKLAM December 31, 2022

SPOR Al Nassr'a imza atan Ronaldo'nun eski takımından teklif beklediği ortaya çıktı



