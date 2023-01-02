Spor Ronaldonun sözleşmesinde şaşırtan madde
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Ronaldo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörü görevden alma yetkisi verildiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldonun sözleşme detayları
Ronaldo yeni takımının formasıyla poz verdi.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesiyle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeni takımında 2,5 sezon için 500 milyon euro kazanacak olan Portekizli yıldıza takım içi dengeleri değiştirecek bir de yetki verildiği belirtildi.

CBS Sports'un iddiasına göre; Ronaldo'nun sözleşmesinde teknik direktörü görevden alma yetkisi bulunuyor. Buna göre yıldız futbolcu istemesi durumunda teknik direktör Rudi Garcia'nın görevine son verebilecek.

Daha önce de PSG ile sözleşme uzatan Kylian Mbappe'ye yeni teknik direktörü belirleme yetkisi verildiği öne sürülmüştü.

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Al Nassr'a imza atan Ronaldo'nun eski takımından teklif beklediği ortaya çıktı


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