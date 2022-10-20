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Ronaldo çok kızdı: Maç bitmeden soyunma odasına gitti

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında oyuna alınmayınca 90. dakikada sahayı terk etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldonun Tottenham maçındaki tepkisi
Ronaldo öfkeli bir şekilde soyunma odasına gitti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri Fred ve Bruno Fernandes kaydetti.

Ronaldo sinirlendi

Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Erik ten Hag'a tepkisi mücadelenin önüne geçti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldız, oyuna alınmayacağını anlayınca çok sinirlendi.

37 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada maçın son düdüğünü beklemeden öfkeli bir şekilde soyunma odasına gitti.

"Yarın ilgileneceğim"

Erik ten Hag, karşılaşma sonrası Ronaldo'nun tepkisiyle ilgili soruya, "Bununla yarın ilgileneceğim. Şu an zaferi kutluyoruz" cevabını verdi.

  • Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta (691 dakika) 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.

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