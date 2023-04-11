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Spor

Ronaldo'ya taraftarlarından tepki: Hemen git

İspanya LaLiga ekibi Real Valladolid taraftarları, kulüp sahibi Ronaldo Nazario'ya olan tepkisini gün geçtikte artırıyor.

18:46 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ronaldo, Real Valladolid taraftarlarının tepkisini çekti

Ronaldo, Real Valladolid taraftarlarının tepkisini çekti

Brezilya Milli Takımı'nın ve futbol tarihinin efsanelerinden olan Ronaldo Nazario, 2018 yılında LaLiga ekibi Real Valladolid'in çoğunluk hakkını 30 milyon Euro karşılığında almıştı.

Ronaldo'nun başkanlığı döneminde kulüp 2 kez lig yükselirken; 1 kez de küme düştü.

Bu dönemde taraftarlar ile Ronaldo Nazario arasındaki gerilim giderek artıyor.

Teknik direktör ayrılığı

Nisan ayı başında kulüp teknik direktör Jose 'Pacheta' Rojo ile yollarını ayırdı. Kulüp içinde bölünmelere neden olan bu karardan önce Rojo, 75 maçta takımın başında yer almıştı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun takımının haklarını savunması gerektiğinde sessiz kaldığına inanan taraftarlar tepkilerini artırıyor.

"Real Madrid mi? Valladolid mi?"

Taraftarlar yakın dönemde stadyumda başkana tepkilerini dile getiren pankartlar astı.

Bunlardan birisi de "Ronaldo, Real Madrid'i mi savunuyor? Valladolid'i mi?" şeklindeydi. 2 sezon önce de Ronaldo'nun kulübe odaklanması gerektiğine dair tepkiler yer alıyordu.

Son olarak ligdeki kötü gidiş sonrası taraftarlar, Ronaldo stadyumdayken; "Ronaldo hemen git!" tezahüratları yaptı.




#Real Valladolid
#Ronaldo
#İspanya La Liga
40 dakika önce
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