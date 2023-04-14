Ronaldo'ya Türk hoca

Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr için Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in isimlerinin konuşulduğu ifade edildi. İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.