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Spor

Boffin futbolu bıraktı

Uzun yıllardır ülkemizde Eskişehirspor, Antalyaspor gibi kulüplerde forma giyen kaleci Ruud Boffin futbolu bıraktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:04 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ruud Boffin

Ruud Boffin

Ülkemizde yaklaşık 10 yıl forma giyen Ruud Boffin, yaptığı açıklamada Antalyaspor ile sözleşmesini fesih ettiğini ve futbolu bıraktığını söyledi.


35 yaşındaki Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından, "Hayatımda yeni bir bölüm için Antalyaspor ile sözleşmemi fesh ettim. Ve ayrıca futbolu bırakmaya karar verdim. Yıllar boyunca aldığım destek için herkese, tüm çalıştığım Başkanlara, Yönetim Kurulu üyelerine, sponsorlara ve son olarak taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Harikaydınız!" ifadelerini kullandı.


Belçikalı kaleci, kariyerine Genk altyapısında başladı. Daha sonra PSV altyapısına transfer olan Boffin, PSV başta olmak üzere birçok Hollanda kulübünde forma giydi. 10/11 sezonunda West Ham'a transfer olan Belçikalı kaleci, burada sadece 3 maçta forma giydi.


2012'de Eskişehirspor ile Türkiye'ye ilk gez gelen Boffin 5 sezon burada forma giyerken 175 maçta görev aldı. 2017'de Antalyaspor'a geçen Belçikalı kaleci, burada da yaklaşık 5 sezonda 158 maçta oynadı.


Tecrübeli kalecinin birçok takım arkadaşı veda paylaşımına yorumlarda bulundu.


İşte o yorumlardan bazıları;

Teknik Direktör Ömer Erdoğan: "Her şey gönlünce olsun. Ailenle keyifli vakit geçir kardeşim"

Diego Angelo: "Seninle oynamak bir ayrıcalıktı kardeşim. Kelimelerle anlatılamayacak çok anımız oldu. Tanrı seni her zaman korusun ve korusun"

Haji Wright: "İnanılmaz bir kariyer. Tadını çıkar arkadaşım"


#Ruud Boffin
#Eskişehirspor
#Antalyaspor
1 saat önce
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Boffin futbolu bıraktı
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