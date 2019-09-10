Ryan Babel UEFA'nın anketinde

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabı takipçilerine, "Devler Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak?" şeklinde bir soru yöneltti.

Söz konusu ankette, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de yer aldı.

Hollandalı futbolcu ankette, PSG'den Mauro Icardi Juventus'tan Aaron Ramsey ve Napoli'den Kostas Manolas ile yarışıyor.

Ryan Babel, devam eden anketi yüzde 59'la önde götürüyor.