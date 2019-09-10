Ryan Babel UEFA'nın anketinde
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ryan Babel UEFA'nın anketinde

UEFA'nın düzenlediği "Yeni transferlerden hangisi Şampiyonlar Ligi'nde takımına en büyük katkıyı yapacak?" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel'e de yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babel, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Babel, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabı takipçilerine, "Devler Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak?" şeklinde bir soru yöneltti.

Söz konusu ankette, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de yer aldı.

Hollandalı futbolcu ankette, PSG'den Mauro Icardi Juventus'tan Aaron Ramsey ve Napoli'den Kostas Manolas ile yarışıyor.

Ryan Babel, devam eden anketi yüzde 59'la önde götürüyor.

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