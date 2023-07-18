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Spor

Ryan Kent: Her şey iyi gidiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi sabah antrenmanı sonrası Samandıra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamp çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan kanat oyuncusu her maçta elinden gelenin fazlasını yapacağını vurguladı.

13:46 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ryan Kent

Ryan Kent

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Ryan Kent sabah antrenmanı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Ryan Kent'in öne çıkan açıklalmaları şöyle:
'Hazırlıklar iyi gidiyor'

"Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı ve buraya daha kolay alışmamı sağladı. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor"


'Kamp iyi geçti'

"İyi rakiplere karşı hazırlık maçları yaptık. İyi seviyede takımlara karşı oynamak önemliydi. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları koltuklarından kaldırmak hoşuma gidiyor"


Tadic ve Dzeko transferleri

"Tadic ve Dzeko gibi oyuncularla oynamak benim için harika olacak. Onların skora katkısını biliyoruz. Umarım takım olarak güzel başarılara ulaşırız"


'Kupalar için mücadele eden bir takım istedim'

"Transfer süreci uzun sürdü. Kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Yöneticilerimiz, kulübün hedeflerini bana anlattı. Başka teklifler de vardı ancak ben kupalar için mücadele eden bir takımda oynamak istedim. Umarım müzemize yeni kupalar ekleyebiliriz"


'Her maçta en iyisini vermeliyim'

"Ben İskoçya'dan geliyorum ve orada da Glasgow takımlarının her maçı kazanması beklenir. En büyük baskıyı kendim yaratacağım çünkü her maçta en iyisini vermeliyim"


Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

"Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Bu derbiyi kendim tecrübe etmek istiyorum"


'Rıdvan Yılmaz ile konuştum'

"Rıdvan Yılmaz ile biraz konuştum şehir ve lig hakkında ama dediğim gibi kimsenin kararımı etkilemesine istemedim. İstanbul hakkında harika şeyler duydum"




#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Açıklama
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