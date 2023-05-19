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Spor

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray yeni bir çağ atlıyor

Galatasaray’ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni tesis, hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak" dedi.

15:40 . 19/05/2023 Cuma
IHA
Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları Sabri Sarıoğlu tarafından hazırlanan zaman kapsülüne konuldu.

Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları Sabri Sarıoğlu tarafından hazırlanan zaman kapsülüne konuldu.

Galatasaray’ın yeni tesisleri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı.


Törenden sonra basın mensuplarına konuşan Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, "11 yaşına girerken, girdiğim Metin Oktay Tesisleri yıllarca bize ev sahipliği yaptı. Hem altyapıda hem profesyonel takımda çok güzel anılar biriktirdik, çok güzel başarılar kazandık. Benim için Florya Metin Oktay Tesisleri ikinci bir ev gibiydi. Artık günümüz şartlarında tesislerin yeteriz görünüyor. Bugün temel atma töreninde beraberdik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e davetinden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis olacağına inanıyorum. Hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak. Hayırlı olsun. Temel atma töreninde bulunduğum için gururluyum. Florya Metin Oktay Tesisleri bizim için ev ortamı gibiydi. Günümüz futbolunda tesisleşme çok önemli. Galatasaray da yeni bir çağ atlıyor. Güzel bir tesis olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.





#Galatasaray
#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
#Sabri Sarıoğlu
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