Sabri Sarıoğlu geri dönüyor

Kariyerinde 17 yıl boyunca Galatasaray forması giymiş olan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor.
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in ardından yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray Yönetimi, Sabri Sarıoğlu'na altyapıda görev verecek.
Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılacağı bildirildi.
- Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını izlemişti.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Engin Baytar; antrenmanda Sabri Sarıoğlu'nun açtığı ortaya Fatih Terim'in nasıl tepki verdiğini anlattı
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Engin Baytar; antrenmanda Sabri Sarıoğlu'nun açtığı ortaya Fatih Terim'in nasıl tepki verdiğini anlattı