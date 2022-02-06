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Sabri Sarıoğlu geri dönüyor

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı kulübün altyapısında görev alacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Sabri Sarıoğlu geri dönüyor
Galatasaray formasıyla 15 kupa kaldırmıştı.

Kariyerinde 17 yıl boyunca Galatasaray forması giymiş olan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor.

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in ardından yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray Yönetimi, Sabri Sarıoğlu'na altyapıda görev verecek.

Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılacağı bildirildi.

  • Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını izlemişti.

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