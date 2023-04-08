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Spor

Sabri Sarıoğlu yetenek avında

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takım Antrenörü Sabri Sarıoğlu, Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta forma giyen futbolcuları izleyerek ay-yıldızlı formaya oyuncu kazandırmak istediklerini söyledi.

16:02 . 8/04/2023 Cumartesi
AA
Sabri Sarıoğlu izlediği maçlardan notlar aldı.

Sabri Sarıoğlu izlediği maçlardan notlar aldı.

Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor.


Sarıoğlu yaptığı açıklamada, turnuvanın hem kulüpler hem de A Milli Takım'ın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.


"Genç Milli Takım antrenörleri olarak, kulüplerimizde yetişen oyuncuları milli takımlara kazandırmak için maçları izliyoruz" diyen Sarıoğlu, "Çok güzel bir turnuva oluyor. Katılım da çok yüksek. Güzel maçlar oluyor. İnşallah biz de geleceğin milli takım oyuncularını bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Hiçbir oyuncuyu gözden kaçırmak istemiyoruz"

Futbolculuğu döneminde Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla önemli başarılar kazanan Sabri Sarıoğlu, yine iyi bir jenerasyon yakalayabilmenin peşinde olduklarını dile getirdi.


Genç Milli Takım antrenörlüğüne getirilmesinin ardından yoğun bir çalışma temposuna girdiğini anlatan Sarıoğlu, "Alt yaş gruplarında resmi maçlar bitti. Önümüzdeki senenin milli takımını oluşturmak için havuzu geniş tutmak istiyoruz. Birçok oyuncu izliyoruz. Hiçbir oyuncuyu gözden kaçırmak istemiyoruz" diye konuştu.


Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Sabri Sarıoğlu, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf da çektirdi.





#Türkiye Futbol Federasyonu
#Sabri Sarıoğlu
#12 Yaş Altı İzmir Cup
18 dakika önce
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