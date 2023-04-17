Sacha Boey planı hazır

Galatasaray forması altında kariyerinin en iyi dönemini geçiren Sacha Boey, kendisine iki hedef belirledi.





Fransız yıldız, ilk olarak sarı-kırmızılı takımla sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Boey'in ikinci hedefi ise yaz transfer döneminde Premier Lig'e transfer olmak.





Bu sezon sergilediği performansla yıldızını parlatan Fransız oyuncu, birçok İngiliz ekibi tarafından izleniyor. Fransa Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Boey, Premier Lig'de oynama hayalinin gerçekleşeceğini düşünüyor.



















