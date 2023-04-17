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Spor

Sacha Boey planı hazır

Bu sezonki performansıyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, sezon sonu Premier Lig'e gitmenin planlarını yapıyor.

11:06 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sacha Boey, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Sacha Boey, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray forması altında kariyerinin en iyi dönemini geçiren Sacha Boey, kendisine iki hedef belirledi.


Fransız yıldız, ilk olarak sarı-kırmızılı takımla sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Boey'in ikinci hedefi ise yaz transfer döneminde Premier Lig'e transfer olmak.


Bu sezon sergilediği performansla yıldızını parlatan Fransız oyuncu, birçok İngiliz ekibi tarafından izleniyor. Fransa Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Boey, Premier Lig'de oynama hayalinin gerçekleşeceğini düşünüyor.






#Galatasaray
#Sacha Boey
#Premier Lig
20 dakika önce
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