Spor Sacha Boeyin bonservisi belli oldu
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Sacha Boey'in bonservisi belli oldu

Galatasaray Kulübü, Avrupa devlerinin transfer listesine giren Sacha Boey'in fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sacha Boeyin bonservisi ne kadar?
Sacha Boey, bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle Rennes'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey, Avrupa'da önemli kulüplerin radarına girdi.

22 yaşındaki futbolcuya ara transfer döneminde birçok teklif gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılar da genç oyuncun bonservis bedelini belirledi.

Yönetimin, Kamerunlu futbolcudan 15 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen Sacha Boey'in adı; Real Madrid, Liverpool ve Marsilya gibi takımlarla anılıyor.

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Sacha Boey (@sacha_boey)'in paylaştığı bir gönderi

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