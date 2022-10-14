Sacha Boey'in bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle Rennes'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey, Avrupa'da önemli kulüplerin radarına girdi.
22 yaşındaki futbolcuya ara transfer döneminde birçok teklif gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılar da genç oyuncun bonservis bedelini belirledi.
Yönetimin, Kamerunlu futbolcudan 15 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.
Bu sezon başarılı bir grafik çizen Sacha Boey'in adı; Real Madrid, Liverpool ve Marsilya gibi takımlarla anılıyor.