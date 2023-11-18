Sağ kanada Mert

Milli arada antrenmanların en istekli ve hırslı ismi olan Mert Müldür'ün antrenman performansı da teknik heyeti memnun ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanlarda yakından ilgilendiği Mert Müldür, milli takım arasında takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak ekstra fitness çalışmaları yaparak kendini hazırlıyor. Bu sezon genellikle yedek soyunan Mert Müldür'ün fizik kondisyon yeterli bir görüntü çiziyor. Milli oyuncunun tek eksiği ise maç kondisyonu olarak öne çıkıyor.