|
Spor

Sağ kanada Mert

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli arada Mert Müldür ile yakından ilgileniyor. Cezalı olduğu için ligdeki Karagümrük maçında forma giyemeyecek Osayi Samuel'in yerine sağ kanatta Mert Müldür'ün oynaması bekleniyor.

10:56 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:01 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mert Müldür & İsmail Kartal

Mert Müldür & İsmail Kartal

Milli arada antrenmanların en istekli ve hırslı ismi olan Mert Müldür'ün antrenman performansı da teknik heyeti memnun ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanlarda yakından ilgilendiği Mert Müldür, milli takım arasında takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak ekstra fitness çalışmaları yaparak kendini hazırlıyor. Bu sezon genellikle yedek soyunan Mert Müldür'ün fizik kondisyon yeterli bir görüntü çiziyor. Milli oyuncunun tek eksiği ise maç kondisyonu olarak öne çıkıyor.


İsmail Kartal'ın sarı kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek Osayi Samuel'in yerine sağ kanatta Mert Müldür'ü oynatması bekleniyor.




"Göreve hazırım"

Başarılı sağ bek Mert Müldür, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Fatih Karagümrük maçında teknik heyetin görev vermesi halinde en iyi performansını sergileyeceğini söyledi. Mert Müldür, "Takımda büyük bir forma rekabeti var. Formayı giyerek, bir daha bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'de başarılı performans sergileyerek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Mert Müldür
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri