Sağ kanada Mert

Mert Müldür & İsmail Kartal
Milli arada antrenmanların en istekli ve hırslı ismi olan Mert Müldür'ün antrenman performansı da teknik heyeti memnun ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanlarda yakından ilgilendiği Mert Müldür, milli takım arasında takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak ekstra fitness çalışmaları yaparak kendini hazırlıyor. Bu sezon genellikle yedek soyunan Mert Müldür'ün fizik kondisyon yeterli bir görüntü çiziyor. Milli oyuncunun tek eksiği ise maç kondisyonu olarak öne çıkıyor.
İsmail Kartal'ın sarı kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek Osayi Samuel'in yerine sağ kanatta Mert Müldür'ü oynatması bekleniyor.
Başarılı sağ bek Mert Müldür, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Fatih Karagümrük maçında teknik heyetin görev vermesi halinde en iyi performansını sergileyeceğini söyledi. Mert Müldür, "Takımda büyük bir forma rekabeti var. Formayı giyerek, bir daha bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'de başarılı performans sergileyerek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.