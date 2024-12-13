Sagnol: Türkiye'ye zorluk çıkarmaya çalışacağız

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sagnol, "Evet zor bir grup ama sadece Türkiye için değil. Gürcistan, Bulgaristan, İspanya ya da Hollanda için de zor bir grup olacak. EURO 2024'ten 4-5 ay sonra yine Türkiye ile eşleştik ve Türkiye ile oynayacağımız maçı artık düşünüyoruz. Türkiye'ye karşı çok iyi oynadık ama Türkiye çok büyük bir ülke. Sizin çok iyi oyuncularınız ve çok iyi bir hocanız var. Bizim için zor olacak ama her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'ye zorluk çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.