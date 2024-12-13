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Sagnol: Türkiye'ye zorluk çıkarmaya çalışacağız

Sagnol: Türkiye'ye zorluk çıkarmaya çalışacağız

17:1813/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
AA
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Willy Sagnol, Gürcistan'ın başında 44 maça çıktı.
Willy Sagnol, Gürcistan'ın başında 44 maça çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden olan Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Willy Sagnol, iyi mücadele ederek rakiplerine zorluk çıkarmak istediklerini söyledi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sagnol, "Evet zor bir grup ama sadece Türkiye için değil. Gürcistan, Bulgaristan, İspanya ya da Hollanda için de zor bir grup olacak. EURO 2024'ten 4-5 ay sonra yine Türkiye ile eşleştik ve Türkiye ile oynayacağımız maçı artık düşünüyoruz. Türkiye'ye karşı çok iyi oynadık ama Türkiye çok büyük bir ülke. Sizin çok iyi oyuncularınız ve çok iyi bir hocanız var. Bizim için zor olacak ama her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'ye zorluk çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Dünya Kupası yolunda hiçbir grubun kolay olmadığının altını çizen Fransız teknik adam, "Artık modern futbolda her zaman gruplar zor, kolay grup çok nadir rastlanan bir şey. Avrupa'daki küçük takımlar bile artık çok iyi hazırlanmış, donanımlı ve zorlayıcı oluyor." şeklinde konuştu.






#Gürcistan Milli Takımı
#Türkiye
#Willy Sagnol

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