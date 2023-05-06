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Spor

Sahadan söktüğü çimi satıyor: 700 euro veren var

Napolili bir taraftar, şampiyonluğun ilan edildiği Udinese'nin stadı Dacia Arena'dan söktüğü çim parçasını açık artırmayla satışa çıkardı.

11:19 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kutlamalar sırasında çimi söküp poşete koyarken görüntülendi.

Kutlamalar sırasında çimi söküp poşete koyarken görüntülendi.

Udinese deplasmanında 33 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Napoli'de taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından futbolcularla birlikte kutlama yaptı. Tarihi şampiyonluğun ardından coşkuyla sahaya giren taraftarlar, sahadan hatıralar aldı.


Napolili bir taraftar da Dacia Arena'nın çimlerinden bir parça söktü ve internette açık artırmayla satışa çıkardı.


İlanın açıklamasında, Napoli'nin şampiyonluğunda toplanan ürünün "kullanılmamış ve yeni durumda" olduğu belirtildi.


Başlangıç fiyatını 100 euro olarak belirleyen taraftarın satışa çıkardığı çimin online müzayedede 700 euroya kadar yükseldiği görüldü.


Bu olay Çizme basınında gündem oldu.


Satışa çıkarılan çimin internetteki ilanı








#Serie A
#Napoli
#İtalya
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