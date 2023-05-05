Napoli'nin başarı hikayesi: İflastan şampiyonluğa

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın forma giydiği yıllardan sonra belirgin bir düşüşe geçen ve 2004'te iflas ederek üçüncü lige düşürülen Napoli, İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis'in kulübü satın almasıyla küllerinden doğdu.





Finansal ve sportif istikrarı kısa sürede tekrar sağlayan Napoli, küme düşürüldükten sonra 3 yıl içinde Serie A'ya dönmeyi başardı. Güney İtalya ekibinin Serie A'da üst sıraları zorlayarak şampiyonluk adayları arasına girmesi de uzun sürmedi.





Serie A'da 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarını üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.









Maradona'dan sonra ilk şampiyonluk





Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.





Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.





Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.





En golcüsü Osimhen





Serie A'da Napoli'nin en skorer oyuncusu, Nijeryalı Victor Osimhen oldu.





Osimhen, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.





Tüm kulvarlarda ise 34 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 27 gol buldu.





Kvaratskhelia yıldızlaştı





Napoli, bu sezon futbol dünyasına Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı kazandırdı.





Sezon başında Dinamo Batum'dan transfer edilen Kvaratskhelia, sergilediği üst düzey performansla futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.





Takımın şampiyonluğunda önemli rol üstlenen 22 yaşındaki Kvaratskhelia, Serie A'da 29 maçta 12 gol ve 12 asist üretti.





Spalletti'nin ilk Serie A şampiyonluğu





Napoli'nin başına 2021'de geçen İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti.





Daha önce Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit ve Inter'i çalıştıran 64 yaşındaki Spalletti, teknik adamlık kariyerinin 30. yılında Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.





Spalletti, Roma'da 2 İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupa, Zenit'te ise 2 Rusya Premier Lig, birer Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupa zaferleri gördü.





Tanıdık isimler forma giyiyor





Napoli kadrosunda yolu Türkiye'den de geçen tanıdık isimler bulunuyor.





İtalya ekibinde daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ve Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas görev yapıyor.





Defanstaki performansıyla rakiplerine geçit vermeyen Kim Min-jae, bu sezon Serie A'da 32 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.





Eljif Elmas ise büyük çoğunluğu sonradan oyuna girdiği 32 maçta 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.































