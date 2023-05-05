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Spor

İtalya'daki şampiyonluk kutlamalarında bir kişi öldü

Napoli'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

14:34 . 5/05/2023 Cuma
AA
Şampiyonluk kutlamaları gece boyunca sürdü.

Şampiyonluk kutlamaları gece boyunca sürdü.

İtalya Serie A'da Napoli şampiyonluğa ulaştı.


Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.


Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.


İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.


Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi.


Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.





#Serie A
#Napoli
#İtalya
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