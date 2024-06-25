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Spor

Sahaya odaklanın

Farklı Portekiz yenilgisiyle eleştirilerin odak noktasına gelen A Milli Takımımızda moraller bozuk. Alevlenen tartışmaların şampiyona sonrasına bırakılmasını isteyen Türkiye, tüm konsantrasyonun yarın Çekya ile oynayacağımız "devam ya da tamam" maçına çevrilmesini bekliyor.

09:54 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:22 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki gol sevinci
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki gol sevinci

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e kötü oyun sonrası 3-0 mağlup olan A Milli Takımımızda bozulan moraller düzeltilmek isteniyor.


Önceki akşam yapılan antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden yeleği aldığı görülürken, genç oyuncunun sahada dolandığı görüntüler özelikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.


Montella'nın Arda Güler'in elinden yeleği aldığı görüntüler çok konuşuldu.

Tek yürek olun

A Milli Takım idari ve teknik ekibi, kadro istikrarsızlığı ve adaletsiz forma dağıtımı konularında eleştiri alırken, tüm Türkiye alevlenen bu tartışmaların şampiyona sonrasına bırakılmasında hemfikir. Zira milliler, yarın Avrupa Şampiyonası'na "devam ya da tamam" maçına çıkacak. Son 16 turuna kalmak adına önem taşıyan Çekya maçı öncesi tüm Türkiye'nin beklentisi, EURO 2024 süresince tek yürek hareket edilmesi.


Taraftar moral verecek

Özellikle sosyal medya paylaşımlarında Türk taraftarlar, milli takımın bu tartışmalardan uzak tutulması yönünde mesajlar paylaşıyor. Portekiz maçı sonrası ağır eleştiriler alan takımdaki moral bozukluğunun bir an önce giderilmesini isteyen taraftarlar, gerek A Milli Takım kurmaylarının gerekse de futbol kamuoyunun şampiyona boyunca birlikte hareket etmesini, tamamen maçlara konsantre olunmasını istiyor.


Taraftarların yarınki Çekya maçı öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral vereceği öğrenildi.

Taraftarlar takıma desteklerini sürdürecek.

Eski yıldızlardan destek

Eski milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz da A Milli Takım'a destek verilmesi çağrısı yaptı. Turan, "Bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz" derken, Yılmaz da, "Eleştiri yerine tamamen saha içine odaklanmamız lazım" açıklamasını yaptı.






#EURO 2024
#A Milli Takım
#Arda Güler
#Vincenzo Montella
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