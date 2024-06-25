Sahaya odaklanın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e kötü oyun sonrası 3-0 mağlup olan A Milli Takımımızda bozulan moraller düzeltilmek isteniyor.





Önceki akşam yapılan antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden yeleği aldığı görülürken, genç oyuncunun sahada dolandığı görüntüler özelikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.





Montella'nın Arda Güler'in elinden yeleği aldığı görüntüler çok konuşuldu.





Tek yürek olun





A Milli Takım idari ve teknik ekibi, kadro istikrarsızlığı ve adaletsiz forma dağıtımı konularında eleştiri alırken, tüm Türkiye alevlenen bu tartışmaların şampiyona sonrasına bırakılmasında hemfikir. Zira milliler, yarın Avrupa Şampiyonası'na "devam ya da tamam" maçına çıkacak. Son 16 turuna kalmak adına önem taşıyan Çekya maçı öncesi tüm Türkiye'nin beklentisi, EURO 2024 süresince tek yürek hareket edilmesi.





Taraftar moral verecek





Özellikle sosyal medya paylaşımlarında Türk taraftarlar, milli takımın bu tartışmalardan uzak tutulması yönünde mesajlar paylaşıyor. Portekiz maçı sonrası ağır eleştiriler alan takımdaki moral bozukluğunun bir an önce giderilmesini isteyen taraftarlar, gerek A Milli Takım kurmaylarının gerekse de futbol kamuoyunun şampiyona boyunca birlikte hareket etmesini, tamamen maçlara konsantre olunmasını istiyor.





Taraftarların yarınki Çekya maçı öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral vereceği öğrenildi.

Taraftarlar takıma desteklerini sürdürecek.





Eski yıldızlardan destek





Eski milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz da A Milli Takım'a destek verilmesi çağrısı yaptı. Turan, "Bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz" derken, Yılmaz da, "Eleştiri yerine tamamen saha içine odaklanmamız lazım" açıklamasını yaptı.









Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. “Bizim çocuklar”a güvenelim, destek olalım… pic.twitter.com/vYr6sR8Kz0 — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) June 23, 2024











