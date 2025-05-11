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Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

17:2011/05/2025, Pazar
IHA
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı.
Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 7-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını Sakarya karşısında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan 7-1’lik galibiyetle ayrıldı.


"Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz"


Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, "Aldığımız her galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu hafta da Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldik. Sakarya ligimizin güçlü takımlarından birisi. İki takım arasındaki kıyasıya mücadele de galip gelen taraf biz olduk. Şampiyonluğa doğru bir adım daha attık. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyoruz" dedi.

#Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
#Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
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