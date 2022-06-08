Spor Saiss tamam sıra Weghorstta
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Saiss tamam sıra Weghorst'ta

Savunma hattını Faslı stoper Romain Saiss ile güçlendirecek olan Beşiktaş, santrfor bölgesinde de Hollandalı golcü Weghorst'un transferini bitirime aşamasına getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Saiss tamam sıra Weghorstta
1.97 boyundaki Weghorst, güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürürken, stoper transferini bitirme aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss ile sözleşme imzalayacak.

Fas Milli Takımı kampında olan 32 yaşındaki futbolcu, 13 Haziran’daki Liberya maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Saiss ile yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. 6 sezondur Wolverhampton’da oynayan 32 yaşındaki stoper, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.

Beşiktaş’ın stopere bir de yerli oyuncu alacağı öğrenildi.

1.88 boyundaki Saiss, sol ayağını kullanıyor.
1.88 boyundaki Saiss, sol ayağını kullanıyor.


Weghorst an meselesi

Beşiktaş santrfor transferi için Wout Weghorst konusunda önemli bir adım attı. Yönetim, 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Burnley ile anlaştı. Weghorst için 100 bin Euro’luk kiralama bedeli öneren siyah-beyazlılar, 8 milyon Euro’luk opsiyon maddesini de masaya koyarken, oyuncuya ise yıllık 2 milyon Euro teklif etti.

Milli takımda oynamak için forma garantisi veren Beşiktaş, Weghorts için en cazip yer görülüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Wout Weghorst (@wout.weghorst)'in paylaştığı bir gönderi

Burak Yılmaz hangi takımda forma giyecek?
SPOR
Burak Yılmaz hangi takımda forma giyecek?
Demir Kubbeyeihtiyacımız var

Demir Kubbe'ye
ihtiyacımız var

Rus bombardımanına karşı Ukrayna harekete geçti.
İranda yolcutreni raydan çıktı

İran'da yolcu
treni raydan çıktı

Çok sayıda ölü ve yaralı var.
Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir

​Zafer Partisi, İyi Parti ve CHP'nin körüklediği ırkçılık dalgası silahlı saldırıya dönüştü.

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge tablosunu paylaştı.

​Yerli Formula aracı görücüye çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Beş araç zarar gördü olası bir faciadan dönüldü.

​Köprüde beklerken dehşeti yaşadı.

​Siparişi bırakıp dönen kurye şoke oldu.

​Türkiye, terör örgütleri ile arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmalarını istemiyor.

​Örgüt, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır darbe aldı.

​Ukrayna'daki savaşın kurbanı oldular.

​Gösterge müjdesine tam destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.