Saiss tamam sıra Weghorst'ta

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürürken, stoper transferini bitirme aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss ile sözleşme imzalayacak.

Fas Milli Takımı kampında olan 32 yaşındaki futbolcu, 13 Haziran’daki Liberya maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Saiss ile yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. 6 sezondur Wolverhampton’da oynayan 32 yaşındaki stoper, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.

Beşiktaş’ın stopere bir de yerli oyuncu alacağı öğrenildi.

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1.88 boyundaki Saiss, sol ayağını kullanıyor.





Weghorst an meselesi

Beşiktaş santrfor transferi için Wout Weghorst konusunda önemli bir adım attı. Yönetim, 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Burnley ile anlaştı. Weghorst için 100 bin Euro’luk kiralama bedeli öneren siyah-beyazlılar, 8 milyon Euro’luk opsiyon maddesini de masaya koyarken, oyuncuya ise yıllık 2 milyon Euro teklif etti.

Milli takımda oynamak için forma garantisi veren Beşiktaş, Weghorts için en cazip yer görülüyor.

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