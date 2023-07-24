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Spor

Saiss'ten Güneş'e sert sözler

Beşiktaş'tan Al-Sadd'a transfer olan Faslı stoper Romain Saiss ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu. Saiss Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yüzünden takımdan ayrıldığını açıkladı.

15:53 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Saiss, Şenol Güneş hakkında konuştu

Saiss, Şenol Güneş hakkında konuştu

Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında Fransız gazetesi Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu.


Romain Saiss'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

'Şenol Güneş yüzünden ayrıldım'

"Beşiktaş'tan Şenol Güneş yüzünden ayrıldım. Şenol Güneş'e güvenemeyeceğimi anladım. Kulüple, taraftarla veya takım arkadaşlarımla sorunum yoktu"


'Basının önünde beni eleştirdi'

"Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Ülkem için sakat sakat yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra birebir konuşmamızda bana iyi oynadığımı söyledi"


Beni nasıl yedek bırakabilirsin

"Transfer döneminin sonunda Beşiktaş, benim gibi solak bir stoper aldı. Bir sakatlık olmadığı müddetçe bir daha forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum. Hoca bana, 'sen benim en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona, 'O zaman yedek olmamı nasıl açıklarsın?' dedim"


'Güneş sorunlara neden oldu'

"Beşiktaş'tayken Sportif Direktör 6 aydan kısa bir süre içinde 2 kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş sorunlara neden oldu"



#Romain Saiss
#Şenol Güneş
#Açıklama
2 saat önce
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