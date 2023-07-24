Saiss'ten Güneş'e sert sözler

"Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Ülkem için sakat sakat yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra birebir konuşmamızda bana iyi oynadığımı söyledi"

"Transfer döneminin sonunda Beşiktaş, benim gibi solak bir stoper aldı. Bir sakatlık olmadığı müddetçe bir daha forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum. Hoca bana, 'sen benim en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona, 'O zaman yedek olmamı nasıl açıklarsın?' dedim"