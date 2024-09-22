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Sakaryaspor yeni başkanını seçti

Sakaryaspor yeni başkanını seçti

18:5922/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç
Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda yeni başkanı belli oldu. Yeşil-siyahlılar, 255 delegenin katıldığı kurulda Genç, açık oylamayla üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Sakaryaspor yeni başkanını seçti.


İn ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edilmedi. 255 delegenin katıldığı kurulda Genç, açık oylamayla üçüncü kez başkanlığa seçildi.


Genç, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 80 gün önce görevi devrettiğini, daha sonra kendilerinden önceki yönetim kurulunun başa geldiğini belirterek, Sakaryaspor için kim emek veriyorsa bunun çok değerli olduğunu kaydetti.


Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç şu ifadeleri kullandı;

"Ama olmadı, kongre kararı aldılar. Daha sonra bu süreçte şehrin büyükleri, Sakaryaspor'un bize ihtiyacı olduğunu söylediler. Konu Sakaryaspor olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Tekrar buradayız."


"Sakaryaspor'un şu anki durumuyla düşme hattı arasında 1 puan fark" olduğuna dair sohbet geçtiğini aktaran Genç, "Biz hiç aşağı bakmadığımız için yukarı bakıyoruz. 'Yukarıdaki 7 puanı nasıl kapatırız, ilk 2'ye nasıl gireriz?' Sakaryaspor Kulübü, hiçbir zaman oralara bakmayacak. Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan, iddia vardır. Söylediğimiz gibi şehir bu sene yine Sakaryaspor'dan keyif alacak. Biz sadece yeşil sahada kalacağız."

"Sakaryaspor, son zamanlarda çok yıprandı gerek yerelde gerek ulusalda. Biz ait olduğumuz yere çekeceğiz Sakaryaspor'u tekrar. Yeşil sahadayız biz. Buradaki başarılarla tekrar şehri arkamıza alacağız. İnşallah sezon sonu da mahcup olmadan bu görevi layıkıyla yapmak istiyorum."


Cumhur Genç'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Cem Kapankaya, Cihan Uzun, Çetin Serter, Fatih Genç, Fırat Gözcan, Kamil Üstün, Mehmet Fatih Güleç, Melih Dalkılıç, Murat Kaya, Semih Çiftçi, Sercan Damar, Serkan Kocasakal, Sinan Aydın, Tayfun Zeki, Yaşabey Kalebaşı, Sezair Çetin.






#Sakaryaspor
#Cumhur Genç
#Trendyol 1. Lig

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