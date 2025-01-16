Sakaryaspor'a sponsorluk desteği: Anlaşma resmen duyuruldu

Sakaryaspor'un formasında Cabir Holding'in ismi de yer alacak. Yeşil-Siyahlı kulüp anlaşma kapsamında Cabir Holding'in ismine formasında yer verecek. Ayrıca bu işbirliği neticesinde Sakaryaspor maddi bir gelir elde edecek.

“Kulübümüz ve Cabir Holding arasında 2024-2025 sezonu için forma yan reklam sponsorluğu kapsamında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Cabir Holding'e kulübümüze desteği için teşekkür ederiz.” Anlaşma, Sakaryaspor’un gelecek sezon için güçlü bir sponsorluk desteğiyle sahaya çıkacağını işaret ederken, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı."