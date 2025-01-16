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Sakaryaspor'a sponsorluk desteği: Anlaşma resmen duyuruldu

Sakaryaspor'a sponsorluk desteği: Anlaşma resmen duyuruldu

19:4416/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sakaryaspor, 1. Lig'de topladığı 23 puanla 18. sırada bulunuyor.
Sakaryaspor, 1. Lig'de topladığı 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor Kulübü, uzun süredir sponsorluk görüşmelerinde bulunuyordu. Yeşil-Siyahlı ekip bu görüşmeler neticesinde Cabir Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Buna göre formanın yan kısımlarında Cabir Holding'in ismi yazacak. Ayrıca Sakaryaspor bu anlaşma kapsamında maddi olarak gelir elde edecek. Anlaşmanın mali şartlarıyla ilgili detay verilmedi.

Sakaryaspor'un formasında Cabir Holding'in ismi de yer alacak. Yeşil-Siyahlı kulüp anlaşma kapsamında Cabir Holding'in ismine formasında yer verecek. Ayrıca bu işbirliği neticesinde Sakaryaspor maddi bir gelir elde edecek.

Sakaryaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Kulübümüz ve Cabir Holding arasında 2024-2025 sezonu için forma yan reklam sponsorluğu kapsamında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Cabir Holding'e kulübümüze desteği için teşekkür ederiz.” Anlaşma, Sakaryaspor’un gelecek sezon için güçlü bir sponsorluk desteğiyle sahaya çıkacağını işaret ederken, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı."


#Sakaryaspor
#1. Lig
#Cabir Holding

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