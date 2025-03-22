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Sakaryaspor'da derbi mesaisi

Sakaryaspor'da derbi mesaisi

14:5022/03/2025, Cumartesi
AA
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Yeşil-siyahlılar çalışmalarına devam etti.
Yeşil-siyahlılar çalışmalarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Marmara derbisinde 41. kez kozlarını paylaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında 31 Mart Pazartesi saat 20.00’de Kocaelispor’a konuk olacak.


Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.


Yeşil-siyahlı ekipte Ognjen Ozegoviç antrenmanda yer almadı.





#1. Lig
#Sakaryaspor
#Kocaelispor

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