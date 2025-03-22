Sakaryaspor'da derbi mesaisi

Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.