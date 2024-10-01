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Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi

Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi

18:211/10/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Teknik direktör Suat Kaya
Teknik direktör Suat Kaya

1. Lig ekibi Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.






#Sakaryaspor
#Suat Kaya
#Trendyol 1. Lig

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