Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Fred sakatlandı
Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı-lacivertlilerin önemli oyuncusu Fred arka adelesini tutararak teknik heyete değişiklik işareti yaptı.
Brezilyalı oyuncu yerini yeni transferlerden Rade Krunic'e bıraktı.
Fred'in son durumu yarın çekilecek MR sonucunda belli olacak.
Fenerbahçe Brezilyalı orta sahanın oynadığı 21 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu maçlardan 20 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-laciverliler, Fred'in sahada olduğu bir lig maçında ilk defa puan kaybetti.
Bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 6 asistlik performans sergiledi.