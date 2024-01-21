|
Spor

Sakatlanan Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor'u konuk ettiği maçın 85'inci dakikasında sakatlanan Fred oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu 86'ncı dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

18:25 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:25 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fred
Fred

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.


Fenerbahçe'de Fred sakatlandı

Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı-lacivertlilerin önemli oyuncusu Fred arka adelesini tutararak teknik heyete değişiklik işareti yaptı.


Brezilyalı oyuncu yerini yeni transferlerden Rade Krunic'e bıraktı.


Fred'in son durumu yarın çekilecek MR sonucunda belli olacak.


21 maçta mağlubiyet görmedi

Fenerbahçe Brezilyalı orta sahanın oynadığı 21 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu maçlardan 20 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.


İlk kez puan kaybı yaşadı

Sarı-laciverliler, Fred'in sahada olduğu bir lig maçında ilk defa puan kaybetti.

Bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 6 asistlik performans sergiledi.




#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Fred
7 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak