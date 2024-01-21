Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı-lacivertlilerin önemli oyuncusu Fred arka adelesini tutararak teknik heyete değişiklik işareti yaptı.

Fenerbahçe Brezilyalı orta sahanın oynadığı 21 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu maçlardan 20 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İlk kez puan kaybı yaşadı

İlk kez puan kaybı yaşadı

Sarı-laciverliler, Fred'in sahada olduğu bir lig maçında ilk defa puan kaybetti.