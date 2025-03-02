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Sakatlanan kaleciye ilk müdahale hakemden

Sakatlanan kaleciye ilk müdahale hakemden

16:192/03/2025, Sunday
DHA
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Hanifi Yıldız hakemliğin dışında paramedik olarak görev yapıyor.
Hanifi Yıldız hakemliğin dışında paramedik olarak görev yapıyor.

Amatör Küme maçında başını kale direğine çarpan Burdur Esnafspor file bekçisi Ulaş Kaya'ya ilk müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Hanifi Yıldız yaptı.

Burdur 2'nci Amatör Küme açılış maçında Kemer Akpınarspor ile Burdur Esnafspor Gazi Atatürk Stadı'nda mücadele etti. Hanifi Yıldız, Merve Erölmez ve Orhan Gazi Taşkıran hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 34'üncü dakikasında yaşanan pozisyonda, Burdur Esnafspor kalecisi Ulaş Kaya topa müdahale etmek isterken başını kale direğine çarptı. Kaya, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.


Kalecinin hareketsiz kaldığını gören ve Burdur Karamanlı'da paramedik olarak görev yapan karşılaşmanın hakemi Hanifi Yıldız, Ulaş Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaleci Ulaş Kaya, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Karşılaşma, Kemer Akpınarspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

#Kemer Akpınarspor
#Burdur Esnafspor
#Hanifi Yıldız
#Ulaş Kaya

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