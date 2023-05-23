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Spor

Saka'ya yeni sözleşme

İngiliz ekibi Arsenal, 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Bukayo Saka’nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

16:46 . 23/05/2023 Salı
AA
Bukayo Saka yeni sözleşmeye imzayı attı.

Bukayo Saka yeni sözleşmeye imzayı attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, İngiliz milli futbolcu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı. Arsenal Kulübü, 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.


İngiltere basınında, ücretinde önemli artış yapılan Saka'nın gelecek sene bitecek kontratının 2027'ye kadar uzatıldığı bildirildi.


Altyapısından yetiştiği Arsenal'da 2018 yılında A takıma yükselen genç futbolcu, çıktığı 178 maçta 37 gol attı. Saka, İngiltere Milli Takımı'nda ise 26 maçta 8 gol kaydetti.








#Premier Lig
#Arsenal
#Bukayo Saka
32 dakika önce
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