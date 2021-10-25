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Salah, Premier Lig'de rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de gol sayısını 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, 'İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu' unvanını tek başına ele geçirdi.

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Haber Merkezi AA
Salah, Premier Ligde rekor kırdı
Salah son oynanan Manchester United maçında hat trick yaptı.

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta forma giyerken 107 gol kaydetti, 43 asiste imza attı. Salah, dün İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın kapanışında Liverpool'un Old Trafford Stadı'nda Manchester United'ı 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Rekor Salah'ın

Premier Lig'de gol sayısını dün attığı gollerle 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Didier Drogba ile paylaştığı "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 61 maçta 33 gole imza attı. Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 71 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada

Bu sezon ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Salah, Liverpool'un ligde zirve yarışını sürdürmesinde en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 5 golle katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, 6 gol atan Ajaxlı futbolcu Sebastien Haller'dan sonra en çok gol atan futbolcu konumunda.

  • Kızının adı Mekke
  • Dünya evine 2013'te giren ve ilk kız çocuğuna Mekke, ikinci kız çocuğuna ise Kayan adını veren Müslüman oyuncu Muhammed Salah, Liverpool'da yeni rekorlara imza atıyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiltere temsilcisinde öne çıkan futbolcular arasında yer alan Salah, attığı golleri sahada secdeye giderek kutluyor.

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