Salih Özcan dünya devine transfer oluyor

Bundesliga'da Köln forması giyen Salih Özcan'ın yeni adresi netleşti. Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi.

Alman basınına yansıyan haberlerde, Borussia Dortmund'un Salih'in bonservisi için kulübüne 10 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı kaydedildi.

Salih Özcan'ın adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Orta sahada görev yapan Salih Özcan, bu sezon Köln formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Ay-yıldızlı formayı seçti

Almanya U21 Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan genç oyuncu, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmış ve İtalya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

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