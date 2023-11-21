Salih Özcan teklifi kabul etti

Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Devre arasında kadrosuna 8 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin, milli futbolcu Salih Özcan'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Fanatik'in iddiasına göre; Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın teklifine "Evet" dedi.
Sarı-kırmızılıların yaz başında ikna edemediği Borussia Dortmund’la bir kez daha anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un orta saha transferindeki adayları arasında ilk sırada yer alan Salih Özcan, sarı-kırmızılı takıma imza atması halinde, merkezde Torreira’nın partneri olacak. Buruk bu hamleyle, Torreira’yı ön alan presinde çok daha rahat kullanabilecek.